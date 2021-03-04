Красноярская прокуратура заставляет коммунальщиков чистить крыши

Скриншот: Прокуратура

Жители Красноярска пожаловались журналистам, что коммунальщики не хотят чистить снег с крыш и на их домах образуются «снежные козырьки». Видео от жильцов дома, расположенного по улице Высотной, опубликовала телекомпания ТВК в своём телеграмм-канале.

- Висит козырёк на улице Высотная, 21Б. Сказали управляющей компании, а они взяли и огородили и лентой. Молодцы, решили проблему, - комментирует видео один из жителей.

Сейчас на улице теплеет, снег потихоньку тает, и вся эта масса может упасть кому-нибудь на голову. Красноярцы пишут, что управляющая компания совершенно не реагировала на звонки.

Видеоролик попал в поле зрения красноярской прокуратуры. Сотрудники ведомства подключились к решению проблемы, и управляющая компания тут же нашла ресурсы на чистку крыши.

Как итог, снег убран, теперь жильцы могут безопасно передвигаться возле дома, не опасаясь, что на их головы рухнет тяжелый ком снега.