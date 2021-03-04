Мишустин обещал дать Туве 300 миллионов рублей на строительство садиков и школ

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

С рабочим визитом в Туву прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин в сопровождении министров просвещения, здравоохранения, экономического развития, финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает РИА-новости, чиновник посетил строящиеся объекты образования и пообещал выделить региону еще 300 000 рублей.

Премьер-министру показали уже готовые спортзал и столовую. Сама школа должна была быть введена в эксплуатацию еще в 2020 году, но все сроки перенесли из-за нехватки денежных средств. Новая школа должна была разгрузить переполненные классы в других школах и решить вопрос с третьей сменой учащихся. У детей из-за нехватки мест в школах довольно сложный учебный график, а многие вынуждены ездить в другую часть города на занятия.

Пользуясь случаем, руководство республики обратилось к федеральным властям с просьбой посодействовать окончанию строительства и выделить дополнительные 210,7 млн рублей завершение ремонтных работ. Также выяснилось, что средств не хватает для запуска еще двух детских садов.

Михаил Мишустин пообещал, что поможет в этом вопросе и выделит 300 млн рублей для того, чтобы учебные заведения были наконец введены в эксплуатацию. Также премьер-министр потребовал с руководителя Тувы обещание, что все работы закончат во время, а школа и садики в сентябре распахнут свои двери для учащихся.