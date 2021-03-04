Заработная плата по основным горняцким профессиям выросла на предприятиях «Русского Угля» в 2020 году

Рост фактической заработной платы по основным рабочим профессиям в 2020 г. на предприятиях «Русского Угля» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) составил от +10% до +16% по сравнению с показателями 2019 г. Среди таких профессий – машинисты экскаватора и тепловоза, а также водители технологического транспорта, пояснили в компании.

В 2020 г. в программы социальной поддержки горняков и их семей, а также благотворительные проекты в регионах присутствия компании было инвестировано более 115 млн рублей, сообщил представитель «Русского Угля».

«Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса и ее негативным влиянием на мировую экономику, в 2020 г. нам удалось продолжить социальную поддержку работников компании и их семей и оказание благотворительной помощи нуждающимся в регионах присутствия компании. Повышение заработной платы по основным рабочим профессиям в этот непростой год считаю особенно важным, поскольку в период сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире благодаря труду горняков велась непрерывная добыча угля и своевременная отгрузка топлива потребителям. Результатом этого труда стало обеспечение энергобезопасности, в том числе, и многих социально значимых объектов, в 60 регионах РФ», - отметил генеральный директор компании «Русский Уголь» Станислав Грачев.

В период сложной эпидемиологической обстановки для работников предприятий «Русского Угля» в Амурской области, Красноярском крае, Хакасии и Москве за счет средств компании регулярно проводились массовые лабораторные тестирования на covid-19.

В числе благотворительных проектов «Русского Угля» в 2020 г. были поддержка образовательных, культурных и спортивных программ в регионах присутствия компании, помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детским домам, социально незащищенным гражданам. Для очистки и обеззараживания воздуха и профилактики вирусных инфекций образовательным учреждениям в регионах присутствия компании в рамках борьбы с covid-19 подарены бактерицидные облучатели-рециркуляторы, антисептики и средства индивидуальной защиты.

Среди социальных программ компании для работников в минувшем году были обучение и повышение квалификации специалистов, материальная помощь работникам, вознаграждения при выходе на пенсию и другие.

Социальные и благотворительные программы «Русского Угля» в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии продолжатся в 2021 г.