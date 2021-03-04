Определиться, где учится?! Легко!

Сегодня состоялось открытие специализированной выставки «Образование. Профессия и карьера» на площадке МВДЦ «Сибирь», которая продлится до 6 марта 2021 года.
«Образование. Профессия и карьера» – это уникальная площадка, где абитуриентам представят многообразие вариантов среднего и высшего образования, помогут наметить направления своего личностного и профессионального роста, пройти психологические и профессиональные пробы.
Дата: 4 – 6 марта
Место проведения: МВДЦ Сибирь (Авиаторов, 19)
Организатор: АО ВК Красноярская ярмарка
Вход свободный.