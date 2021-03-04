В центре Красноярска уберут провисшие провода линий электропередачи

На заседании экспертного офиса по стратегическому планированию развития города. Фото: пресс-служба компании

На центральных улицах Красноярска планируют привести в порядок линии электропередачи и убрать провисшие провода. Такое предложение внес директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков на заседании экспертного офиса по стратегическому планированию развития города, которое состоялось в администрации Красноярска.

Как отметил директор Красноярского филиала «Россети Сибирь», совещание прошло плодотворно.

- Из основных моментов, совместно с представителем оператора связи мы обратили внимание на проблему провисших проводов линий электропередачи в центре города, – рассказал Максим Шитиков. – Предложили решить вопрос централизованно – организовать определенные места пересечения кабельных и воздушных линий. «РЖД» выступили с предложением реконструкции железной дороги, где потребуется масштабная модернизация существующих сетей, что требует значительных вложений. Мы готовы сотрудничать. И конечно, хотелось бы поблагодарить мэрию за возможность участвовать в совещаниях подобного уровня. Совместными усилиями можно добиться грамотного планирования развития города в разы лучше и эффективнее.

В состав экспертного офиса по стратегическому планированию развития города входят представители компаний-лидеров, ведущих предприятий города и ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих развитие региона, в том числе и в рамках инвестиционных проектов. На заседаниях экспертного офиса будут разрабатывать и формировать предложения по перспективным направлениям развития города, в том числе и высокотехнологичных проектов до 2030 года в Красноярске. Совместные совещания представителей власти, бизнеса, ресурсоснабжающих организаций помогают решить возникшие проблемы. Кроме того, специалисты Красноярского филиала «Россети Сибирь» могут дать экспертную оценку возможностей города по увеличения существующих мощностей и внести предложения по их наращиванию для подключения новых объектов и потребителей.

Напомним, в 2019 году в Красноярске утвердили Стратегию социально-экономического развития города, разработанную совместно с Сибирским федеральным университетом. Специалисты «Красноярскэнерго» вместе с руководством СФУ договорились о введении новой специализации в сфере цифровой энергетики, востребованной на рынке. Сейчас разрабатывается программа обучения будущей профессии.