Многодетную мать, чей двухлетний сын погиб на пожаре, ожидает суд

Фото: МЧС

В Хакасии ожидает суда многодетная мать, чей 2-летний ребенок погиб в пожаре в декабре. Как сообщает следком, женщина вину свою признала полностью, а уголовное дело уже направлено в суд.

По версии следствия, мать оставила дома без присмотра двоих детей – мальчика 2-х лет и его 5-летнего брата. Через некоторое время старший мальчик поджег спичками диван и возник пожар. Прибывшие пожарные не успели спасти 2-летнего ребенка, его нашли мертвым в ходе тушения возгорания. Его старшему брату повезло больше, он успел выбежать в коридор и выжить.

Женщина осознавала, что в квартире есть открытые источники огня, что дети слишком малы, для того, чтобы оставаться одними. Но все равно ушла в магазин без них.

В отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности». Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд.

Напомним, вечером 9 декабря в Усть–Абакане (Хакасия) загорелось общежитие. К приезду пожарных шел плотный дым из окон пятого этажа. Один из огнеборцев смог спасти 5-летнего ребенка и вынес его из огня. К сожалению, двухлетнего мальчика нашли слишком поздно, он был уже мертв.