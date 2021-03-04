В Красноярском крае бизнесмен скрыл 40 миллионов, чтобы не гасить налоговый долг

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае находчивый бизнесмен сокрыл от налоговой 40 миллионов рублей, которыми он мог бы погасить долг своей компании. Но, зная о недоимке по налогам, решил не сообщать о имеющихся деньгах. Как сообщает МВД, в отношении лесосибирца возбуждено уголовное дело.

Лесопромышленное предприятие в Лесосибрске задолжало выплату налогов. А её руководитель, вместо того, чтобы погасить недоимку в налоговой службе, решил скрыть имеющиеся у него средства. Сотрудники отдела экономической безопасности узнали, что взысканию не подлежали аж 40 миллионов рублей.

Теперь в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Расследование продолжается. Если вину предпринимателя смогут доказать в суде, то мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.