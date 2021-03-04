В Красноярске началось рассмотрение дела бизнесмена Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 4 марта, в Красноярске началось судебное рассмотрение уголовного дела, возбужденного против местного бизнесмена Анатолия Быкова. Он обвиняется в организации двойного убийства 26-летней давности.

Следствие считает, что именно Быков организовал убийство члена своей группировки и его близкого друга, с которыми у него были конфликты. Машина Александра Наумова и Кирилла Войтенко была расстреляна из автомата и пистолета 24 июня 1994 года. Правоохранители выяснили, что двойное убийство было поручено Владимиру Татаренкову, который, в свою очередь, подключил к этому еще двоих из своей банды – Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.

В ходе расследования, Быков свою вину не признал, ни в чем не раскаивается и при помощи адвокатов добивается суда присяжных. Ходатайство обвиняемой стороны будет рассмотрено в рамках предварительного слушания.

Добавим, что на бизнесмена заведены еще четыре уголовных дела: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова, подстрекательство к убийству Андрея Грабовского, неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

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