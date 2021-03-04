Центр Красноярска избавляется от незаконной рекламы

Красноярск потихоньку освобождается от незаконной рекламы Фото: ИВАНОВА Диана

Незаконная реклама постепенно исчезает из Красноярска. Довольно активно с ней борется Центральный район города. В этом году её стало существенно меньше. Специалисты отмечают, что количество снизилось аж в 5 раз.

С начала 2021 с центральных улиц убрали 1,9 кубометра бумажных объявлений, 12 табличек, семь растяжек и баннеров, два штендера и пять других рекламных конструкций. Если сравнить с 2020 годом, то там объем был больше за один январь - 10,6 кубометров макулатуры и 82 рекламных конструкции.

Снижение количества незаконной рекламы прокомментировал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. Он отметил, что администрацию несомненно радует этот факт. Это означает, что местные предприниматели меняют отношение к Красноярску. Во многом помогают соцсети, ведь сейчас гораздо проще разместить информацию онлайн.

Но, несмотря на это, в городе остаётся проблема рекламы на шумозащитных экранах: такие объявления наносят при помощи краски, и их приходится отмывать или закрашивать. Иногда для того, чтобы привести экраны в порядок, заменяют целые секции.