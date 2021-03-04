Красноярская сборная получила первую медаль на спартакиаде инвалидов

Надежда Руденко ФОТО: Крайспорт

Красноярская сборная завоевала свою первую медаль на спартакиаде инвалидов. Открыла копилку наград лыжника Надежда Руденко. Она принесла команде золото в дисциплине «спорт ПОДА» в спринте свободным стилем. Девушка обошла Веронику Путилову из Пермского края и Ульяну Каленбет из Москвы.

- Я очень рада и благодарна всем тренерам, которые оказывали мне поддержку. Очень нервничала, сначала немного не получалось настроиться, но с волнением я справилась, - сказала Надежда.

Также 3 марта прошли соревнования в дисциплинах «спорт глухих» и «спорт слепых». К сожалению, красноярцы в этих дистанциях не смогли занять лидирующие позиции. Но у них есть еще все шансы побороться за медали, соревнования будут проходить до 7 марта включительно.

Напомним, что в Красноярске проходит III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Соревнуются между собой больше 500 спортсменов из 30 регионов России. Старты проходят в керлинг-арене «Красноярск», фанпарке «Бобровый лог» и многофункциональном спортивном комплексе «Радуга».