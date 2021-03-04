Пьяный водитель из Богучанского района попался, когда подъехал к инспектору попросить сигарету

Теперь мужчина будет наказан по закону Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае инспектор ДПС выявил пьяного водителя довольно необычным способом. Мужчина в нетрезвом состоянии сам подъехал к нему на машине, чтобы попросить угостить его сигаретой. Как сообщают в ГИБДД, явные признаки опьянения и сам факт такой просьбы стали сигналом для проведения освидетельствования.

Оказалось, что житель Богучанского района праздновал свой день рождения, но ему не хватило спиртного. Не долго думая, он сел за руль своего автомобиля и поехал в магазин.

Прибор для проверки трезвости показал 1,24 мг/л.

В отношении 53-летнего нарушителя, который, помимо вождения под влияния алкоголя, был без прав, составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, санкции которых предусматривают административные штрафы и арест на срок до 15 суток.