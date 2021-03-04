Красноярск лишен права провести Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Но Чемпионат в марте 2021 никто не отменял Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске не будут проводить мировой чемпионат по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Город сняли с заявочной компании – такое решение обнародовал Спортивный арбитражный суд (CAS), а международная федерация лыжного спорта (FIS) его поддержала.

Как сообщается на сайте FIS, несмотря на то, что Красноярск является единственным кандидатом, из-за решения CAS ни один российский объект не сможет принимать чемпионаты мира до 2025 года включительно. Вся эта ситуация возникла из-за спора деле о споре Всемирного антидопингового агентств и Российского антидопингового агентства.

17 декабря CAS утвердил список санкций в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства. Спортсменам запрещено использовать флаг и гимн на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Использование цветов флага и слова «Россия» на форме было оставлено на усмотрение международных федераций.