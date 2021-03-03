Производитель «Бионорда» прокомментировал судебное заседание против депутата красноярского Горсовета

Производитель «Бионорда» проиграл в суде депутату красноярского Горсовета Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат красноярского Горсовета Роман Крастелев сообщил на своей странице в соцсетях, что 3 марта прошло заседание арбитражного суда, где он выступал ответчиком в деле о защите деловой репутации. Иск был направлен Уральским заводом противогололедных материалов. Ответчик считает решение арбитражного суда своей победой.

В компании «Уральский завод противогололедных материалов» настаивают, что в ходе заседаний ответчик не смог представить ни одного экспертного доказательства в пользу своих слов о вреде «Бионорда».

- Мы, как серьезное предприятие и эксперты в отрасли зимнего содержания, отнеслись изначально к Ответчику, как к специалисту. И готовы были доказывать свою правоту в суде, а также хотели увидеть доказательства его высказываний. С нашей стороны были представлены протоколы исследований и заключения экспертных организаций о том, что «Бионорд» соответствует всем требованиям, которые предъявляются к противогололедным реагентам. Со стороны Романа Крастелева были представлены только копии подборок статей из сети Интернет и постов в социальных сетях. На сегодняшнем заседании Ответчик заявил, что его высказывания всего лишь личное мнение, а не утверждение о фактах. То есть заявления бездоказательны и ничем не подкреплены, - поясняет руководитель правового отдела УЗПМ Евгений Селетов.

В итоге суд иск отклонил.

Добавим, что в последние месяцы время в городе применяют пескосоляную смесь.