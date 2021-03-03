Ущерб на 23 миллиона: жительница Красноярска семь лет складывала взносы с садоводов себе в карман

Жительница Красноярска семь лет складывала взносы с садоводов себе в карман Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Ленинского района Красноярска семь лет безбедно жила за счет садоводов-огородников. История весьма интересная, в которой сейчас разбирается полиция. И ведь главный вопрос: как? Как в течение стольких лет никто из пострадавших не подозревал обмана? Впрочем, начнем по порядку. Информацию «Комсомольская правда»-Красноярск получила из своих собственных источников.

В границах Красноярска множество дачных поселков – садоводческих некоммерческих товариществ. Участники каждого СНТ сообща выбирают себе представителей, которые представляют их интересы: собирают вступительные и членские взносы, оплату за электроэнергию, за охрану и так далее, а затем распределяют их по назначению.

Получала ли такие полномочия 60-летняя гражданка или нет, сейчас это не столь важно. Но за период с 2013 по 2020 год она умудрилась присвоить 23 миллиона 565 тысяч 250 рублей. А известно об этом стало, когда один из членов СНТ узнал об этом и сообщил в прокуратура. Оттуда информация попала в полицию.

Если поделить указанную сумму на 7 лет, получается, что в год гражданка имела почти 3,4 миллиона рублей дохода.