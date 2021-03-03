Красноярцам предложили 4,1 тысячи вакансий в Арктике Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам предложили 4,1 тысячи вакансий работы на предприятиях Арктической зоны. На севере края реализуются новые инвестиционные проекты, набирают обороты различные предприятия. Планируется, что в ближайшие семь лет для работы на инвестпроектах потребуется около 37 тысяч человек.

Сегодня работодатели хотят получить высококвалифицированных сотрудников со специфическими знаниями и умениями, готовых трудиться в сложных природно-климатических условиях. И за они, работодатели, готовы платить достойную зарплату, выше, чем на «большой земле».

Как рассказали в краевой службе занятости, в этом году постоянную работу в Арктике уже обрели 1,1 тысячи обратившихся, что на 250 человек превышает показатель аналогичного периода 2020 года. При этом вопрос занятости каждого пятого соискателя решается в течение 10 дней после обращения.

Кроме содействия в поиске работы, жители Арктики пользуются и другими услугами службы занятости – повышение квалификации, тренинги, психологическая поддержка в период поиска работы, веб-собеседования и другие.

Со всеми вакансиями можно ознакомиться здесь, на портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости.