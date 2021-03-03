В Красноярске жительница частного дома в садоводческом поселке не смогла вызвать скорую к ребенку Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница СНТ «Победа» на проспекте Свободном не смогла вызвать скорую помощь к трехмесячной племяннице. Женщина рассказала «ТВК Красноярск», что у ребенка несколько дней был кашель, поднялась температура, но когда она позвонила в неотложку, там ответили, что машину к ним отправлять не станут. Потому что у домов в этом СНТ нет городского адреса.

По словам женщины, она перепиралась с диспетчером 10 минут. Уверяла, что ее дом обозначен и на 2 Гис, и на Яндекс.Карты. Но в ответ услышала, что станция скорой помощи пользуется своими собственными картами, где СНТ не обозначено. Дело, однако, закончилось победой красноярки – она добилась, чтобы ее соединили с начальником смены, и после разговора с ним неотложку к ней все же отправили.

Чтобы прояснить ситуацию, коллеги обратились в пресс-службу красноярской станции скорой помощи. Там пояснили, что выезд скорой не зависит от адреса, и машины отправляют на вызовы в это СНТ. В этом случае обещали разобраться отдельно.