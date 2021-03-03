В Красноярске продавцы загнали в угол серийного воришку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске две сотрудницы магазина загнали в угол серийного воришку. Причем не образно, а в прямом смысле слова. Произошло это в Кировском районе на днях. Молодой человек зашел в магазин, присмотрелся, затем взял с полки два флакона очень дорогих духов и бросился бежать. Возмущенные такой наглостью, сотрудницы торговой точки помчались за ним.

Подозреваемый пытался скрыться в подъезде жилого дома, но продавцы успели забежать следом. Там они прижали его к стене, одна женщина даже успела его сфотографировать на камеру телефона. Поняв, что от него не отстанут, мужчина силой оттолкнул преследовательниц и смог, наконец, сбежать. Но ненадолго – его фото вскоре оказалось в распоряжении оперативников.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск, прытким похитителем дорогого парфюма оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Он признался в том, что собирался продать духи. Кроме того, дознаватели установили его причастность к 5 имущественным преступлениям, совершенным на территории Кировского и Советского районов Красноярска.