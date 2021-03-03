33 часа в соцсетях: Tele2 проанализировала активность клиентов в Бобровом логу

Tele2 проанализировал активность абонентов на горнолыжном курорте Бобровый лог в 2020-м году. В среднем клиенты оператора проводили на склонах популярного горнолыжного курорта Сибири 8 дней и за это время использовали по 6,5 Гб интернет-трафика на пользователя, а также провели больше 5 часов за телефонными разговорами.

В 2020 году отдыхающие проводили на курорте в среднем по 8 дней. Красноярские клиенты Tele2 за 2020-й год в среднем катались в Бобровом логу по 14 дней. Интернет-трафик на пользователя вырос более чем на 1 Гб и достиг уровня в 6,5 Гб на пользователя за время пребывания, т.е. чуть меньше гигабайта мобильного интернета в день. Это значит, что каждый пользователь за время отдыха мог провести больше 30 часов в социальных сетях. А звонить гости Бобрового лога стали меньше – на одного пользователя приходилось около 5 часов разговоров с друзьями, что почти на 1 час меньше, чем в 2019 году.

Согласно статистике Tele2, соотношение мужчин и женщин, посетивших горнолыжный курорт в Красноярске, было равным – 50 на 50. При этом средний возраст отдыхающих в Бобровом логу в 2020 году составил 45 лет для мужчин и 47 – для женщин, что на 3 года и 4 года соответственно выше среднего возраста клиентов оператора, путешествующих по горнолыжным курортам России