В администрации Красноярска прокомментировали увольнение директора Центра питания. Личная страница ВКонтакте

В администрации города журналистам «КП-Красноярск» прокомментировали увольнение директора Центра питания Сергея Брусникова. Напомним, что сейчас идут разбирательства вокруг ЧП с массовым – уже 91 пострадавший – отравлением учеников 25 школ города. Сергей Брусников сообщил «КП-Красноярск», что написал заявление по собственному желанию еще 19 февраля и тогда же оно было принято.

- Решение об освобождении от должностей директора МАУ «Центр питания» и курирующего его заместителя руководителя главного управления образования было принято две недели назад. Оно связано с тем, что цели, для которых создавалось муниципальное учреждение, не были достигнуты, - прокомментировали в администрации города.

Напомним, Центр питания был создан для того, чтобы организовывать качественное и безопасное питание детей в школах города. Учреждение должно отслеживать все этапы процесса – закупки продуктов, приготовление пищи, доставку в школы. А также контроль над работой пищеблоков в самих школах.

- Безусловно, данные кадровые решения стали публичными после фактов отравления красноярских школьников, которое, на наш взгляд, могло стать итогом ненадлежащего исполнения обязанностей рядом должностных лиц, - подытожили в мэрии.