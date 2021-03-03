Виды Манской петли украсили главную заставку к новому сериалу «Угрюм-река» Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Потрясающая по своей красоте Манская петля очень популярна у туристов. Находится она недалеко от Дивногорска, час-полтора подъема – и вот уже точка, откуда и отрываются крутой изгиб реки Маны. А фотографии, сделанные оттуда, разлетаются по интернету через соцсети.

Вскоре мы увидим Манскую петлю в новом сериале «Угрюм-река» (по одноименному роману Вячеслава Шишкова), который стартует на следующей неделе на Первом канале. На самом деле съемки сериала в Сибири не проводились, но в нем использованы кадры с воздуха с видами на сибирскую природу, авторы не могли не включить Манскую петлю в свой видеоряд, сообщают Gornovosti.ru.

Нужно добавить, что туристам следует быть осторожными на вершине скалы: здесь крутой обрыв, можно потерять равновесие, скатиться вниз и травмироваться. И тогда без помощи спасателей не обойтись. Добавим, что для популяризации этого места власти занялись благоустройством. Там появилась металлическая лестница, которая упростит подъем на скалу и спуск к Мане. В дальнейшем на скале должна появиться терраса с навесом и лавочки.