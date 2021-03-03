В Красноярске на острове Татышеве обещают построить новые зоны отдыха Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на острове Татышеве обещают построить новые зоны отдыха уже к июлю этого года. Они будут размещаться в западной части острова, возле озер. Проект уже есть, вокруг озер с прогулочными дорожками появятся площадки тихого отдыха с лавочками, гамаками в форме лодок и шезлонгами, а также с благоустроенными спусками к воде.

В северной части участка разместится спортивная зона с павильонами для аренды спортинвентаря, площадками для игр в настольный теннис, бадминтон и минигольф. С восточной стороны озера построят лодочный причал. Там можно будет покататься на катамаранах или сапах. А на склонах уложат рулонный газон и высадят белый клевер.

Заманчиво, не правда ли? Договор с подрядчиком администрация города собирается заключить уже к середине марта, чтобы тот успел завершить работу за три месяца.

В мэрии добавили, что благоустройство территории продолжился, ведь план развития острова рассчитан на три гола. В конце минувшего года здесь расширили сеть дорожек и тропинок. Провели новые линии освещения велодорожек вдоль Олимпийской трассы. А на днях открыли современные круглогодичные пункты проката спортивного инвентаря. Сейчас завершается обустройство причала и зоны отдыха у вантового моста.