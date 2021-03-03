ВТБ: рынок нарастил продажи ипотеки на 40% с начала года

Российский рынок ипотеки по итогам первых двух месяцев текущего года увеличит продажи жилищных кредитов на 40%. Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей.

«Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в доковидный период начала 2020 года примерно на 40%. Даже в традиционно низкое с точки зрения потребительской активности время продажи жилищных кредитов превысили полтриллиона рублей, что может стать новым рекордом для рынка», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

В качестве основных причин роста рынка он выделяет три фактора. «Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит. Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе она уже достигла небывалых 7,23%. В-третьих, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться. Все это на данный момент способствует росту продаж», – прогнозирует Евгений Дячкин.

ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки, выдав почти 76 млрд рублей. Порядка 30% в объеме выдачи занимает ипотека с господдержкой. В феврале ВТБ выдал в рамках госсубсидирования на покупку квартир в новостройках более 6 тысяч кредитов на 21,6 млрд руб. За все время действия программы почти 74 тысячи заемщиков оформили льготную ипотеку на 235 млрд рублей.