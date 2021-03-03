Ростелеком продолжает принимать работы журналистов и блогеров на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Компания «Ростелеком» продолжает принимать заявки от региональных журналистов и блогеров на конкурс «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится в 10-й раз, стратегическим партнером конкурса выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, такжек конкурс поддерживают АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс». На конкурс уже поступило более 1200 работ. Активнее всех отправляют свои работы журналисты и блогеры из Приволжского федерального округа (286 работ), Центрального – 280 работ, Уральского (254) и Южного (234). Меньше всего заявок из Сибири (82), Северо-Западного (78) и Дальневосточного федеральных округов (61).

Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» и «ТВ и радио», а также специальная номинация «Цифровой регион». За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании.

- С развитием технологий и переходом на удаленный режим работы вопрос обеспечения кибербезопасности стал особенно важным. Мы видим интерес со стороны журналистов и попытку разобраться в теме цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры, - отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.

ВАЖНО

Официальный сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин.