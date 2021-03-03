СУЭК подарила юным лыжникам из Красноярского края спортинвентарь и экипировку

В отделении лыжных гонок в селе Парная занимаются 70 воспитанников. Фото: СУЭК

СУЭК помогла приобрести профессиональную экипировку и спортинвентарь отделению лыжных гонок в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края. Юные спортсмены уже оценили в процессе тренировок лыжи для классического и конькового хода, специальные гоночные комбинезоны.

У ребят теперь новые лыжи… Фото: СУЭК

В отделении лыжных гонок в селе Парная Шарыповского района занимаются около 70 воспитанников. С начинающими спортсменами работают опытные тренеры Виктор и Зоя Лемины. Лыжный спорт довольно дорогостоящее занятие, поэтому финансовая поддержка меценатов – одна из основных возможностей для отделения развиваться, а для ее воспитанников – достигать высокого спортивного мастерства.

В числе крупнейших меценатов сельских лыжников – компания СУЭК Андрея Мельниченко. При поддержке угольщиков в Парной создается мощная база для круглогодичной подготовки лыжников: оборудован спортивный городок с тренажерами для летних тренировок, приобретены новые лыжи – отдельные для «конька», отдельные – для «классики», гоночные комбинезоны для соревнований. Как признаются тренеры, о таком уровне экипировки они мечтали.

…и специальные гоночные комбинезоны. Фото: СУЭК

- Сейчас у нас есть лыжи для того, чтобы оттачивать разные техники. Дети у нас все в новых комбинезонах – очень красиво, - рассказала тренер Парнинского отделения лыжных гонок Зоя Лемина. – Для сельских ребят занятия спортом – это не только крепкое здоровье, но и воспитание воли и целеустремленности. Большинство из них, оканчивая школу, имеет спортивный разряд не ниже первого взрослого и прекрасную адаптацию к самостоятельной жизни.

Отметим, что поддержка спортсменов и спортивного образа жизни всегда была приоритетом компании. В рамках содействия реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на предприятиях компании оборудуют спортивные и тренажерные залы, проводятся круглогодичные спартакиады на предприятиях и дважды в год – зимой и летом – отраслевые спортивные встречи, а также турниры, в том числе региональные, по различным видам спорта – шахматам, мини-футболу. Особое внимание СУЭК уделяет детскому спорту. При содействии компании в шахтерских городах развиваются шахматы, мини-футбол, лыжные гонки, биатлон, регби и другие спортивные дисциплины.