В Якутии учительницу вынудили уволиться за отказ вакцинироваться от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ города Якутска разгорается скандал: учительница математики, которая проработала здесь 14 лет, рассказала, что ее вынудили уволиться. Причина – ее отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. И это – в разгар учебного года.

Педагог рассказала местному интернет-изданию Sakhaday, что сначала ее предупредили: если не поставит прививку, то будет отстранена от работы. Такой вариант событий ее не устраивал. После отказа, уверяет педагог, со стороны руководства начались придирки по мелочам, обвинения в том, что она нарушает устав школы.

В конце концов, учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию, потому что, цитируем «не хотела, чтобы меня отстраняли, и чувствовать укоризненные взгляды некоторых коллег».

В свою очередь представители школы озвучили свою версию случившегося тому же изданию. Они настаивают, что никакого давления на педагога не было, а вот замечания к работе – да. Например, она не вовремя заполнила электронный классный журнал. А заявление на увольнение написала, когда ей сделали замечание.