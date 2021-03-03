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Жителя Хакасии осудили за попытку убежать от военной службы

Штраф составил 20 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Хакасии осудили за попытку убежать от военной службы

Жителя Хакасии осудили за попытку убежать от военной службы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя хакасского города Черногорска осудили за попытку убежать от военной службы. Молодой человек не предполагал, что на него заведут уголовное дело, а теперь и судимость получил, и биографию себе подпортил. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 20-летний черногорец состоял на воинском учете и по всем параметрам был годен к срочной службе в рядах Российской армии.

Дважды он получал на руки повестку – в октябре и ноябре 2020 года. В повестке были указаны дата и время, когда ему нужно явиться в военкомат на медкомиссию. Однако ни в первый раз, ни во второй он туда не пришел. И ссылок на то, что у него есть какие-то уважительные причины, не представил. А раз так, то военкомат передал информацию об уклонисте в следком.

Наказание молодой человек получил мягкое – штраф в размере 20 тысяч рублей. А ведь мог бы лишиться свободы на два года. И, кстати, вопрос о службе в армии с повестки дня не снимается.

Криминал