Красноярский Поезд здоровья в марте отправился на север. Фото: пресс-служба КрасЖД

Красноярский Поезд здоровья – совместный проект Красноярской железной дороги и регионального минздрава, многие годы оказывает высококвалифицированную помощь жителям края в отдаленных районах. И не только края – случается, что заезжают на станции Хакасии или Иркутской области.

В состав мобильной бригады входят такие специалисты, к которым даже жителям краевого центра сложно попасть без предварительной записи. Кроме того, в вагонах поезда есть клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ

В марте этого года Поезд отправится по северным станциям Красноярской магистрали:

- Карабула (16-18 марта),

- Новохайская (19-20 марта),

- Чунояр (21-23 марта).

Затем ПКДЦ переедет в Иркутскую область:

- Тамтачет (24 марта),

- Новобирюсинская (25 марта),

- Черманчет (26 марта).

И снова Красноярский край:

- Поканаевка (27 марта),

- Решоты (28-29 марта).

Обязательно соблюдение противокорнавирусных мер. У тех, кто придет на прием, не должно быть симптомов респираторных заболеваний. На прием нужно принести паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребенка), полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы передвижной поликлиники – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.