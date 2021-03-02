В Красноярске открылась III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярске стартовала III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. Торжественное открытие прошло во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в формате мотивационного шоу со спецэффектами и творческими номерами. Главный акцент в шоу был сделан на преодоление себя и достижение самых высоких результатов. На победы юных атлетов вдохновлял с экрана народный артист России Константин Хабенский. А популярная танцевальная группа «Юди» рассказала историю Евгения – участника коллектива с инвалидностью.

Свой творческий номер показала Наталья Рыжова – спортсменка на коляске, которая ведет полноценную и активную жизнь, несмотря на ампутацию ног. Вместе с ней на сцену вышли театр «Этти дети», театр танца «Калипсо» и группа свободного балета Валерия Терешкина. Затем Наталье была предоставлена почетная миссия поднять флаг спартакиады вместе с прославленными спортсменами – двукратной сурдлимпийской чемпионкой по тхэквондо Мариной Добровидовой и двукратным чемпионом мира по легкой атлетике Артемом Муратовым.

После поднятия флага на сцену вышли участники соревнований из 31 региона России. Зрители приветствовали каждого спортсмена аплодисментами. Парад на правах хозяев закрывала сборная Красноярского края. Торжественная часть завершилась приветственным словом министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Красноярского края Александра Усса.

Добавим, что III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В ней примут участие более 500 спортсменов из 30 регионов России. Старты пройдут в керлинг-арене «Красноярск», фанпарке «Бобровый лог» и многофункциональном спортивном комплексе «Радуга».