В деле о строительстве скандальное кафе «Кантри» в центре Красноярска не нашли подозреваемых Фото: Мария ЛЕНЦ

В уголовном деле о строительстве скандального кафе «Кантри» в центре Красноярска, на улице Мира, до сих пор не нашли подозреваемых. История затянулась, а горожане уже устали спрашивать, когда же двухэтажную кирпичную коробку снесут.

Напомним, что несколько лет назад на этом месте располагалось замысловатое приземленное сооружение с цокольным этажом. Несмотря на близость к проезжей части, раздражения оно не вызывало. Но перед универсиадой владелица кафе заявила, что собирается его реконструировать.

В результате выросло то, что выросло. Но ввести его в эксплуатацию владелице не дали. Против выступила общественность, прокуратура. Начались проверки с участием различных ведомств. Уголовное дело было заведено по факту поддельных документов, на основании которых якобы и велось строительство (а владелица, получается, об этом не подозревала). Разборки перенеслись в суд. Все получилось таким запутанным, что в декабре 2019 года результаты судебного процесса обнулили и начали заново.

«Проспект Мира» попытался узнать подробности расследования. В краевой полиции сказали, что материалы дела переданы в краевой следком. Но там ответили, что в ведомстве нет материалов, связанных с этим делом. В прокуратуре Центрального района сообщили, что в конце декабря 2020 года дело приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Решение о приостановке дела рассматривает прокуратура Красноярска.