В Красноярском крае золотодобытчика оштрафовали на 117 тысяч рублей за загрязнение реки Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае еще одну золотодобывающую компанию оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью под названием «ТАК-Добыча», которая работает в Партизанском районе. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в результате работы в реку Мину «утекают» взвешенные вещества и металлы. Кроме того, деятельность компании не отвечает требованиям законодательства о рыболовстве и об отходах производства и потребления.

Прокурор района внес руководителю золотодобывающей организации представление об устранении нарушений закона. Требования прокуратуры удовлетворены, руслоотвод был очищен, два работника организации получили дисциплинарные наказания. Оштрафован и руководитель компании.

Напомним, что ранее прокуратуре удалось взыскать более 180 миллионов рублей с золотодобывающей компании «Сисим», которая вела разработки на реке Сейбе. В результате прорыва дамбы 19 октября 2019 года там погибли 20 человек, а в реке оказалось большое содержание вредных веществ.