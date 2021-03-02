В Красноярске 15-летний подросток надругался над 10-летней школьницей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске раскрыто тяжкое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней девочки. Оно произошло в августе 2015 года, когда потерпевшей было всего 10 лет, а ее обидчику – 15. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственного источника, подросток проживал в то время (и сейчас тоже) в городе Комсомольске-на-Амуре. В наш город он приехал, возможно, в гости. Девочку он привел в одну из квартир в многоэтажке на улице Кольцевой и там, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил над ней, говоря языком Уголовного кодекса, иные действия сексуального характера.

Долгое время об этой истории ничего не было известно, однако в конце концов она дошла до следственного комитета. Подозреваемого уже нашли – молодой человек сейчас проходит срочную воинскую службу в себя, в Хабаровском крае. О том, какими образом ему будет предъявляться обвинение и когда, не уточняется.