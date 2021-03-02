В Красноярске автобус сбил на остановке женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске маршрутный автобус сбил женщину. Произошло его сегодня утром, 2 марта, на остановке «Урванцева» на улице 9 мая. Очевидцы сообщили сначала, что она шла по тротуару, поскользнулась и упала в тот момент, когда там проезжал автобус 50-го маршрута. Другие уверяют, что она стояла и ждала, а когда автобус подъедет, чтобы сесть в него, а потом сделала шаг к нему и уже только тогда поскользнулась.

В пресс-службе ГИБДД «ТВК Красноярск» уточнили, что 56-летняя все-таки стояла не на остановке, а в остановочном кармане. В результате наезда она получила травмы, ее госпитализировали. В причинах происшествия сейчас разбирается полиция.

Сотрудники ГИБДД просят красноярцев соблюдать элементарные правила безопасности: не стоит бежать навстречу транспорту, чтобы поскорее войти в салон. Лучше дождаться его полной остановки. И еще претензии к дорожным службам, которые плохо следят за состоянием покрытия на остановках общественного транспорта.