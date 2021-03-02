РУСАЛ вошел в список самых экологичных компаний России

Предприятия РУСАЛа вошли в топ российского рейтинга экологической ответственности Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания РУСАЛ вошла в ТОП-10 российского рейтинга экологической ответственности, составленного изданием Forbes. В первой десятке также представлены компании пищевой промышленности, финансового сектора, ритейла, энергетики, цветной металлургии.

Такой рейтинг составлен впервые в 2021 году. В его основе - методология, которую используют американская редакция Forbes и инвесткомпания Just Capital при составлении рейтинга Just 100 среди компаний США.

При составлении списка российские компании оценивали по показателям «Снижение вреда» (оценка уровней и динамики выбросов парниковых газов, оксида азота и диоксида серы), «Экологическая политика» (наличие у компаний экологических программ и расходов на охрану окружающей среды), «Использование ресурсов» (оценка уровней и динамики потребления воды и энергии) и «Экспертная оценка» (специалисты определяли соответствие компаний нескольким критериям – снижение вреда окружающей среде, бережное и рациональное использование природных ресурсов, инвестиции в передовые экологические технологии). Сравнение проводилось внутри групп по отраслям.

По данным сайта Forbes, ключевым источником энергии для заводов компании являются ГЭС – в 2019-м гидроэнергетика закрыла 98,3% потребности в энергии.

- Это помогает UC Rusal производить алюминий под брендом ALLOW с низким «углеродным следом». В 2019 году UC Rusal получил от синдиката банков один миллиард долларов предэкспортного финансирования – процентная ставка привязана к экологическим показателям компании, – сообщается на сайте.

Отметим, что попадание в экорейтинг – результат действия долгосрочных программ экологической модернизации производств, которые были запущены основателем компании и общественным деятелем Олегом Дерипаска.

До 2025 года объем вложений в экологическую модернизацию на КрАЗе достигнет 1,5 млрд рублей. Фото: пресс-служба компании

Экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода ведется с 2004 года, за это время снижение выбросов составило 38%, фторидов – на 76%. На заводе построены 19 сухих газоочистки, электролизное производство переведено на наилучшую доступную технологию «ЭкоСодерберг». В 2020 году КрАЗ перешел на применение экологичного пека в подштыревой анодной массе, что существенно снизило выбросы по бензапирену. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» до 2025 года объем вложений в экологическую модернизацию на КрАЗе достигнет 1,5 млрд рублей, это поможет предприятию снизить суммарные выбросы еще на 10,2%.