Житель Хакасии торопился в больницу к жене и дочери и едва не погиб в ДТП

Житель Хакасии едва не погиб в ДТП. Фото: "ЧП Абакан"

Житель Хакасии едва не погиб по дороге в больницу, где находились его жена и дочь. Ему чудом удалось выжить – машина врезалась в бетонное ограждение, теперь ее только на запчасти. А у водителя вывих и закрытый перелом предплечья со смещением. Его доставили в травматологическое отделение республиканской больницы в Абакане.

В пресс-службе ГИБДД Хакасии рассказали, что 32-летний житель поселка Рассвет ехал в столицу республики и при проезде кольцевого пересечения (в районе стелы) пытался свернуть направо в сторону улицы Крылова. В тот момент он был очень уставшим, потому что двое суток повел без сна, переживая за своих родных. Не удивительно, что за рулем потерял бдительность, не заметил, как уснул – и вот результат.

Дорожные полицейские предупреждают, что физическое и эмоциональное утомление негативно влияет на концентрацию человека за рулем. Поэтому не стоит отправляться в путь в состоянии усталости.