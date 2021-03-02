Жительница Хакасии устроила сопернице «рекламу» в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница хакасского города Черногорска устроила сопернице «рекламу» в соцсетях. Едва ли 43-летней женщиной руководили благородные порывы. Желая устроить личную жизнь сопернице, гражданка поскорее хотела отвадить ее от своего мужчины. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции, которая и разбилась в этой истории.

Началось все с того, что обвиняемая узнала: ее кавалер ей не верен и параллельно встречается с другой. Устраивать разборки не стала, решила действовать по другому. Создала в социальной сети страницу от имени своей соперницы, поместила туда ее фотографии и сделала пост типа «одинокая женщина желает познакомиться».

Вскоре потерпевшей стали поступать недвусмысленные предложения от разных мужчин по поводу знакомства. Черногорск – город не такой уж и большой, многие знают друг друга, поэтому 42-летняя потерпевшая, узнав о своей фривольной странице в соцсетях, посчитала это оскорблением и написала заявление в полицию.

Обвиняемая призналась, что совершенно не думала о последствиях. А теперь придется. Ведь наказание по уголовное статье «Клевета» может быть серьезное: например, штраф в размере до 1 миллиона рублей. Либо принудительные работы на срок до 2 лет. Или даже лишение свободы на срок до 2 лет.