«Россети ФСК ЕЭС» обеспечит выдачу 80 МВт дополнительной мощности для развития производства огнеупорных материалов на севере Красноярского края

«Россети ФСК ЕЭС» приступила к расширению подстанции 220 кВ «Раздолинская», к которой будут подключены электроустановки Нижне-Приангарской площадки Группы «Магнезит». Предприятие планирует ввести в работу новые производственные линии и увеличить выпуск огнеупоров на 50% – до 25 тыс. тонн в год.

На открытом распределительном устройстве 220 кВ будут построены две новые линейные ячейки, оснащенные коммутационным оборудованием российского производства. В рамках проекта будут применены высоконадежные элегазовые выключатели. Такие аппараты характеризуются полной пожаробезопасностью, малым количеством отказов и длительным сроком службы.

Кроме того, на подстанции установят дополнительные измерительные трансформаторы тока и напряжения, микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Работы будут завершены в 2021 году.

Также Нижне-Приангарская площадка Группы «Магнезит» запитана от объектов компании «Россети Сибирь», которая обеспечивает электроснабжение действующих производственных линий предприятия.

Подстанция 220 кВ «Раздолинская» участвует в передаче энергии Богучанской ГЭС и обеспечивает электроснабжение потребителей Мотыгинского района Красноярского края с населением более 14 тыс. человек. Мощность центра питания составляет 250 МВА.

На Нижне-Приангарской площадке Группы «Магнезит» перерабатывается сырье с Киргитейского месторождения магнезита, которое отличается самым высоким качеством минерала из всех разведанных в СНГ месторождений. Выпускаемый плавленый периклаз применяется для футеровки тепловых агрегатов различного назначения.