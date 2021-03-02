«Россети Сибирь» подключили к сетям 48 медпунктов в Красноярском крае

ФАП в деревне Черниговка (Далайский сельсовет Иланского района). Фото: Красноярскэнерго

В 2020 году компания «Россети» обеспечила электроэнергией более 1 100 учреждений первичной медицинской помощи в 60 регионах России. Электричеством снабдили фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), амбулатории, а также объекты, построенные в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В шести регионах Сибири и Дальнего Востока «Россети Сибирь» присоединили к сетям 32 значимых социальных объекта на общую мощность более 7 923,5 кВт.

В декабре 2020 года электричество появилось в самом восточном ФАПе Красноярского края – в деревне Черниговка Иланского района. Этот наиболее отдаленный медпункт на территории края располагается в 250 км от Красноярска. Несмотря на небольшую численность населения, ФАП в деревне – жизненная необходимость. Здесь резко континентальный климат – суровые зимы до минус 53 градусов и жаркое лето до +35 градусов жары.

- В здании ФАПа есть кабинет приема, аптека, процедурный и прививочный кабинеты, зал ожидания. Возведение пункта стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Красноярского края, - говорит глава Далайского сельсовета Виктор Лахмоткин. – В Черниговке живут 100 жителей, но ФАП обслуживает и близлежащие поселения.

Фельдшерско-акушерские пункты в небольших или отдаленных деревнях и селах помогают оказывать людям быструю и квалифицированную медпомощь.

- ФАП – это основа развития сельского здравоохранения. Если есть такие медпункты, то деревня живет, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения края. – Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году на территориях региона возвели 59 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена будет продолжена работа по возведению ФАПов и обеспечению сельских медиков автотранспортом.

Дополним, что за 2020 год филиал компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» подключил 48 ФАПов, общей мощностью 1598,5 кВ.