Скандалом вокруг пьяного врача Шушенской больницы занялась прокуратура. Фото: официальный сайт больницы

Скандал вокруг Шушенской районной больницы разгорелся накануне, 1 марта, когда в социальных сетях и мессенджерах появилось видео с нетрезвым мужчиной. Он с трудом стоял на ногах, что-то несвязно говорил и полез в драку с посетителями больницы. Его не смущало даже присутствие рядом сотрудников полиции.

Как стало известно, родственники одного из пациентов пришли навестить его, справиться о состоянии его здоровья. К ним вышел врач-анестезиолог в таком совершенно неврачебном виде, который, по их словам, находился в тот день на дежурстве. Родственники и вызвали полицию и еще потребовали отстранить и наказать медика. Который, к тому же, является еще и заместителем главного врача больницы.

В министерстве здравоохранения края сообщили, что проводят служебную проверку. Скандалом занялась и краевая прокуратура. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению в учреждении законодательства о здравоохранении, а также трудового законодательства.