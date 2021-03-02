Красноярцев приглашают на чемпионат по зимней рыбалке. Фото: пресс-служба администрации города

Красноярцев приглашают принять участие в соревнованиях по зимней рыбалке, которая пройдет 13 марта на Красноярском водохранилище. Это будет ХIII открытое первенство Советского района и посвящено оно 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Координаты места сбора – в районе поселка Хмельники, где находится база отдыха «Алые паруса». Начало в 10 часов.

Принять участие могут все желающие, но для начала нужно зарегистрироваться в отделе по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Советского района (улица Партизана Железняка, 36, кабинет 405) или по телефонам: 220-19-75, 220-19-71.

Итак, показать свое рыбацкое мастерство смогут и новички, и профессионалы. Рыбацкие снасти участники используют свои. Им предстоит в течение 4 часов ловить рыбу на одну мормышку. Прикормка приветствуется. Победит тот, у кого будет наибольший вес пойманной рыбы.

- Предусмотрены призы в номинациях «Первая выловленная рыба», «Самая большая рыба», «Самый юный участник», «Самый пожилой участник», также будут подведены итоги соревнования среди женщин, – поясняет Александр Сорокин, начальник отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Советского района. – Отдельно проводится конкурс на скорость бурения льда. Это обычно самый зрелищный момент соревнований.