В феврале в Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 540 граммов

В Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 540 граммов Фото: Мария ЛЕНЦ

В феврале в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, в состав которого входят краевая детская больница и краевой перинатальный центр, подвели итоги рождаемости за февраль текущего года. В самом коротком месяце года на свет появился 221 малыш. При этом мальчишек всего 99, но зато на девочек настоящий бум – 122. Судя по показателям прошлых периодов, мальчиков обычно рождается больше. А в этот раз заявили о себе представительницы прекрасной половины человечества.

Самым маленьким ребенком в феврале оказалась девочка – ее вес при рождении составил всего 540 граммов. А самый большой карапуз – мальчик, его вес при рождении 4990 граммов.

Добавим, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства – это крупнейшее профильное учреждение здравоохранения в регионе. Здесь оказывается высококвалифицированная специализированная и высокотехнологичная помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Краевого центра охраны материнства и детства входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и Красноярский краевой перинатальный центр. С момента открытия, в учреждении родилось более 31 000 детей.