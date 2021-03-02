Жительница Норильска унесла из ювелирного магазина драгоценностей на 700 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Норильска унесла из ювелирного магазина драгоценностей на сумму около 700 тысяч рублей. В полиции северного города завели на нее уголовное дело, оно уже расследовано и в скором времени состоится суд.

39-летняя обвиняемая использовала свою хитроумную схему с ноября 2018 по март 2019 годов, когда работала продавцом в этом магазине. Дело было так: в магазине действовала система рассрочки платежа. То есть покупатель мог частями вносить сумму за товар, как ему было удобно. Магазин и покупатель оформляли договоренность, украшение уходило на хранение в сейф до того момента, пока вся сумма не будет внесена.

На самом деле обвиняемая подписывала договоры с вымышленными людьми, подкладывала в сейф вместо золотых цепей дешевые, а настоящие украшения сдавала в ломбард. Изначально на это никто не обращал внимания, так как они были опломбированы, а новое неношеное серебро визуально похоже на белое золото.

Рано или поздно этот обман должен был раскрыться. И когда это произошло, представитель магазина обратился в полицию с заявлением, что фактические проба и вес не соответствуют информации, указанной на упаковке. Подозреваемая к этому времени уже не работала там. Однако когда на нее вышли, она еще в ходе расследования уголовного дела возместила материальный ущерб бывшему работодателю.