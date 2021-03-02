Жительница Красноярского края сдала в полицию самодельный пистолет сына Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница поселка Епишино (Енисейский район) нашла у своего сына самодельный пистолет и, недолго думая, сдала его в полицию. Там оружие посмотрели и женщину поблагодарили за бдительность: ведь неизвестно, в какую неприятность мог бы попасть ее сын. Пистолет пригоден для стрельбы, а разрешительных документов на него нет. Однако уголовное дело все же завели – по статье «Незаконное изготовление оружия».

В пресс-службе полиции края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что подведены итоги 1-го этапа оперативно-профилактической операции по противодействию незаконному изготовлению, хранению и обороту оружия и боеприпасов. Участковые проверили более 1,5 тысяч владельцев оружия, из незаконного оборота изъято 115 единиц. Собрано более 80 административных материалов по фактам нарушения правил производства, продажи, коллекционирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему. Выявлено 7 преступлений по фактам незаконного хранения, изготовления, перевозки или ношения оружия.

Остается добавить, что в случае добровольной сдачи оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности. Вдобавок, ему выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом края.