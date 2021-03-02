Красноярск с утра встал в 9-балльные пробки Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим утром 2 марта Красноярск вновь встал в пробку. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки коэффициент загруженности менялся с 8 на 9 баллов. А причина все та же – снег. За ночь выпали осадки, дорожные службы не успели отреагировать в полном объеме. И результат – налицо: огромные заторы зафиксированы на многих главных автомагистралях города.

Как следствие нечищеных дорог – многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Около четырех десятков мелких и крупных аварий. Например, на Северном шоссе – четыре, на Партизана Железняка – три. Сильные заторы – на Авиаторов, 9 Мая, Партизана Железняка, Брянской, Калинина, Высотной – и все в направлении центра. На правобережье встали в пробку улица Семафорная (в обоих направлениях), и Красраб в сторону Предмостной площади.

Кстати, в администрации города рассказали, сколько снега было убрано в этом году с улиц города: в январе – 158 620 кубометров (годом ранее 89 186), в феврале 247 074 кубометров (годом ранее 52 171).