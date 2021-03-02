Красноярские спортивные объекты «Радуга» и «Сопка» передадут в собственность Сибирского федерального университета

Красноярские спортивные объекты «Радуга» и «Сопка» передадут в собственность СФУ. Фото: пресс-служба правительства края

Объекты Универсиады-2019 кластеры «Радуга» и «Сопка» переводят в федеральную собственность – передают Сибирскому федеральному университету. Такое решение озвучил накануне министр спорта России Олег Матыцин, который прибыл в Красноярск с рабочим визитом. Он осмотрел помещения многофункциональных кластеров, посетил залы для тренировок и технические помещения, пообщался со спортсменами и тренерами. И в целом остался доволен.

Отдельное внимание было уделено Региональному центру спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в МСК «Радуга» и Центру восстановительной медицины ФМБА России в МСК «Сопка», где есть все необходимое современное оборудование для реабилитации спортсменов после травм, заболеваний суставов и дыхательных путей.

Добавим, что в течение двух лет после универсиады были решены все организационные процедуры по передаче. Приблизительно к лету объекты перейдут в собственность СФУ. При этом и «Сопка», и «Радуга» будут, как и прежде, доступны для жителей Красноярска, для сибиряков, для участников и зрителей многочисленных спортивных соревнований российского и международного уровней.