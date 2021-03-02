В Красноярске в феврале оштрафовали 15 антимасочников из автобусов. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске за весь февраль привлекли к административной ответственности, то есть оштрафовали за несоблюдение масочного режима, 15 пассажиров маршруток. За прошедший месяц специалисты департамента транспорта совместно с сотрудниками полиции провели 36 рейдов и проинспектировали 264 автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо тех 15 протоколов, которые составили на антимасочников, еще были сняты с линии 42 единицы транспорта.

- Ежедневно мы проверяем наличие защитных масок у водителей, кондукторов и пассажиров. Также особое внимание уделяем работе кондукторов с пассажирами – они должны контролировать соблюдение масочного режима в салоне транспортных средств. Пассажиров и членов экипажей, нарушающих масочный режим, мы привлекаем к административной ответственности, а транспорт, в котором было зафиксировано нарушение, – снимаем с линии, – сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Несмотря на то что в Красноярске в последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная и ряд ограничений снимается, по мнению экспертов, возможность возникновения третьей волны до сих пор остается высокой. Специалисты рекомендуют продолжать соблюдать необходимые меры безопасности – носить маски, чаще мыть руки и по возможности избегать мест массового скопления людей.