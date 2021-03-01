В деле бывшей красноярской чиновницы Тюриной выявлен еще один эпизод

Расследование продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники красноярского следкома смогли выявить еще один эпизод в уголовном деле, возбужденном против бывшей чиновницы Ирины Тюриной и двух депутатов. Как сообщают в ведомстве, женщина взяла 300 000 рубле за гарантирование заключение нужного договора.

- По версии следствия, в мае 2019 года Ирина Тюрина получила от депутата Законодательного Собрания Евгения Козина при посредничестве Ивана Азаренко взятку в виде денежных средств в сумме 300 тысяч рублей за гарантированное заключение договора-купли продажи муниципального помещения по минимальной цене, при этом указанное помещение Козин планировал использовать для осуществления предпринимательской деятельности через аффилированное ему общество с ограниченной ответственностью, - рассказали в следкоме.

По данному факту было возбуждено еще два уголовных дела «получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

На данный момент отношении Козина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Азаренко находится под домашним арестом, в отношении Тюриной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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