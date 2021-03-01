Компания En+ Group направит на строительство Тайшетского алюминиевого завода 45 млрд рублей

Производство алюминия на КрАЗе Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания металлургического бизнеса En+ Group привлекла кредит в размере 45 млрд рублей на строительство Тайшетского алюминиевого завода. Соответствующая кредитная документация уже подписана с ВТБ и Газпромбанком. Средства направят на финансирование капитальных расходов по достройке первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). По условиям кредитного договора, ВТБ предоставит 30 млрд рублей, Газпромбанк – 15 млрд рублей на срок до 15 лет. ТаАЗ станет третьим по величине алюминиевым заводом в России после Братского и Красноярского.

– Строительство Тайшетского алюминиевого завода – один из приоритетных проектов развития для компании, затраты по которому до настоящего времени РУСАЛ обеспечивал за счет собственных средств, – рассказал директор по стратегии и финансовым рынкам En+ Group Олег Мухамедшин. – Средства в рамках соглашения с банками ВТБ и Газпромбанк будут направлены на финансирование завершения строительства завода, который после ввода в эксплуатацию станет самым экологичным и высокотехнологичным предприятием в мировой алюминиевой отрасли. Вместе с запуском первой очереди Богучанского алюминиевого завода, строительство ТаАЗа будет способствовать снижению уровня выбросов парниковых газов от алюминиевых производств и увеличению доли низкоуглеродной продукции в портфеле компании.

Отметим, что сокращение выбросов парниковых газов – одна из стратегических целей En+ Group, основанной Олегом Дерипаска. Компания активно модернизирует свои предприятия, разрабатывает и внедряет инновационные технологии.

«Углеродный след» при производстве низкоуглеродного алюминия бренда ALLOW в несколько раз ниже, чем в среднем по отрасли.

КОНКРЕТНО

На Тайшетском алюминиевом заводе будут использовать самые современные технологии в сфере экологии, автоматизации рабочих мест, оборудования. Контроль за машинами и механизмами от момента погрузки глинозема до упаковки готовых слитков будет проводиться с использованием искусственного интеллекта и онлайн-мониторингов. Производство алюминия на ТаАЗе обеспечено чистой возобновляемой гидроэнергией, что увеличит долю низкоуглеродной высококачественной алюминиевой продукции на рынке. Кроме того, строительство завода обеспечит 3 000 новых рабочих мест. Проектная мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тысяч тонн первичного алюминия в год. Также в рамках проекта предусматривается выпуск первичного алюминия (т.н. мелких чушек) и сплавов на его основе в виде плоских и цилиндрических слитков (до 80% от общего объема производства). Запуск предприятия запланирован в 2021 году.