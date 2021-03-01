Следователи доказали 50 эпизодов педофилии и отправили насильника в тюрьму на 21 год

Обвиняемый должен будет возместить моральный вред Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии признали виновным и осудили педофила, насиловавшего двух девочек 9 и 12 лет. 55-летний мужчина совершил 50 эпизодов в отношении двух детей, находящихся под опекой своей жены. Как сообщает следственный комитет, сотрудники смогли собрать достаточно доказательств, чтобы мужчина получил серьезный срок.

- Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2012 года по июль 2019 года подсудимый с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь в своем доме в одном из населенных пунктов Аскизского района, применяя насилие, пользуясь беспомощным состоянием девочек в силу их возраста, высказывая слова угрозы убийством, совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9-ти и 12-ти лет, которые находились под опекой его супруги, сообщают в ведомстве.

Несмотря на то, что в ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима на 21 год. Также обвиняемого обязали выплатить компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших.