Задержан мужчина, расстрелявший в Красноярске сразу двух человек

Задерживаемый даёт показания Скришот: МВД

Красноярские полицейские смогли найти и задержать мужчину, расстрелявшего двух своих знакомых из травматического оружия. Как сообщают в МВД, подозреваемый сейчас дает объяснение.

Напомним, что 26 февраля, в Ленинском районе Красноярска произошел конфликт между тремя жителями города. В разгар ссоры подозреваемый вытащил травматическое оружие и расстрелял своих знакомых 51 года и 43 лет. Осознав, что он натворил – мужчина сбежал с места преступления.

Потерпевшим повезло, им вовремя оказали медицинскую помощь и с травмами различной тяжести доставили в больницу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и следственных подразделений городской полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Управления Росгвардии провели ряд обысков у лиц, причастных к данному конфликту. Установлен и задержан подозреваемый, который из травматического оружия причинил двум гражданам телесные повреждения. Им оказался ранее не судимый житель краевого центра 1974 года рождения, сообщили в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Хулиганство». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения Расследование уголовного дела продолжается.