В Хакасии у животных обнаружен смертельно-опасный вирус

Случаи заболевания зарегистрированы и среди домашних животных Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года в Хакасии обнаружено 17 случаев инфицирования бешенством среди диких и домашних животных. Смертельно-опасная инфекция распространена в основном среди лисиц, но найдены и зараженные домашние животные. Среди них собака и лошадь.

Управление Россельхознадзора сообщает, что инфекция зарегистрирована на территории пяти районов республики. 7 случаев в Ширинском, в Орджоникидзевском – 5, Боградском – 3, в Усть-Абаканском и Аскизском районах – по 1 случаю.

Кроме того, был зафиксирован выход болеющей лисицы к людям на территории туристической базы.

- С учётом эпизоотической обстановки ветеринарными специалистами проведены мероприятия в соответствии с требованиями ветеринарных правил по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных. Карантин по бешенству установлен в 4 очагах Орждоникидзеского района, 2 – Ширинского и в 1 очаге Усть-Абаканского района, - рассказали в ведомстве.

Управление обращает внимание граждан на то, что угрозу распространения инфекции несут дикие и бездомные животные, демонстрирующие неестественное поведение в виде проявления чрезмерного дружелюбия или агрессии.